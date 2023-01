Le prochain vainqueur de l'Euro 2024 sera...

Euro 2024

Pierre Dumain

Nous vous apportons l’ensemble des cotes du vainqueur de l’Euro 2024, un an et demi avant le coup d’envoi et avant même le début de la phase de qualification.

Les favoris pour l'Euro 2024

L'équipe de France, récent finaliste de la Coupe du monde, n'est pas le favori pour les bookmakers. C'est le pays hôte allemand qui a les faveurs des sites de paris sportifs. Mais plongeons dans les favoris, un par un, pour vérifier ce que les meilleurs sites de paris sur le football pensent de leurs chances de remporter le titre de champion d'Europe des nations en 2024.

Allemagne (6.50)

L’Allemagne est encore une jeune équipe avec un potentiel présumé. Mais contrairement à la France, à l’Angleterre ou à l’Espagne, l’Allemagne a connu des jours meilleurs depuis sa victoire à la Coupe du monde en 2014. Lors des deux dernières Coupes du monde, les allemands ont été éliminés de la phase de groupes, alors qu’en 2021, ils ont à peine atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2020. Ils sont parmi les grands favoris de l’Euro 2024, peut-être parce qu’ils n’ont pas à passer par la campagne de qualification, en tant que pays hôte du tournoi.

France (7.00)

La France a été impressionnante lors de la Coupe du monde 2022, atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive et terminant au-dessus de toutes les équipes européennes. Et ce malgré la jeunesse des joueurs français qui semblent déjà très expérimentés. Le meilleur joueur, Kylian Mbappé, a déjà atteint la finale de la Coupe du monde à deux reprises avant même d’avoir 24 ans. Il est le plus grand espoir pour le football mondial et il peut mener son pays vers de beaux horizons. Lors des éliminatoires de l’Euro 2024, la France a été tirée dans le groupe B avec les Pays-Bas, l’Eire, la Grèce et Gibraltar.

Angleterre (7.00)

En dehors de l’Argentine, la seule équipe à vraiment se battre contre la France au Qatar a été l’Angleterre. Les Three Lions est également une équipe jeune et prometteuse, avec de nombreux talents. Ils n’ont jamais remporté de trophée international majeur, à l’exception de la Coupe du monde 1966 qu’ils ont organisée à domicile, et après l'échec de 2021 en finale face à l'Italie, les anglais rêvent de décrocher le titre lors de l’Euro 2024. L’Angleterre et l’Italie s’affronteront à nouveau lors de la phase de qualification de l’Euro de football, puisqu'elles ont été tirées au sort dans un groupe C plutôt délicat, qui comprend également l’Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte.

Espagne (8.00)

L’une des équipes les plus jeunes de la récente Coupe du Monde, l’Espagne a montré un potentiel incroyable, surtout en ce qui concerne son milieu de terrain. Le duo Gavi-Pedri rappelle le légendaire duo Xavi-Iniesta, alors qu’il y a aussi d’excellentes options en attaque. Si cette équipe obtient un peu plus d'expérience, ce sera une force sur qui il faudra compter. L’Espagne a l’un des groupes de qualification les plus faciles, car La Roja a été tirée au sort contre l’Écosse, la Norvège, la Géorgie et Chypre.

Italie (10.00)

L’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, mais personne ne peut la mettre de côté. Les Italiens sont les champions d’Europe en titre et l'équipe possède de nombreux talents et un entraîneur très respecté, Roberto Mancini. Comme mentionné précédemment, l’Italie a été tirée dans le groupe C des éliminatoires avec l’Angleterre, l’Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte.

Portugal (12.00)

Il y a eu des turbulences dans le vestiaire de l’équipe nationale portugaise. La question de savoir si Cristiano Ronaldo va rester et s’il a une place dans cette équipe. Mais personne ne peut nier que le Portugal a une équipe très forte. L’effectif est composé de footballeurs de classe mondiale et il s'en est fallu de peu pour qu'ils poursuivent l'aventure au Qatar. Le Portugal partage un groupe de qualification avec la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Luxembourg, la Slovaquie et le Liechtenstein.

Pays-Bas (12.00)

Les Pays-Bas ont montré deux visages en Coupe du monde. Ils ont été assez médiocres lors de la phase de groupes et lors du match de huitième de finale contre les États-Unis, mais ils se sont qualifiés. Ensuite, ils ont fait un retour spectaculaire contre l’Argentine et une performance incroyable, mais ils ont été éliminés. Qui sait quelle équipe des Pays-Bas nous verrons à l’Euro 2024, mais avant d’y arriver, les Néerlandais doivent se qualifier dans le groupe B comprenant la France, l’Irlande, la Grèce et Gibraltar.