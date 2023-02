Geoffrey Kondogbia : du RC Lens aux plus grands clubs d'Espagne

Espagne

Pierre Dumain

Geoffrey Kondogbia est un footballeur professionnel franco-centrafricain dont la trajectoire de carrière est impressionnante. Il a fait ses débuts au centre de formation du RC Lens où il s'est rapidement imposé en tant que joueur clé de l'équipe grâce à des performances remarquables en Ligue 2. Son talent et son dévouement ont alors attiré l'attention de grands clubs européens, lui ouvrant les portes d'une carrière internationale prestigieuse. Retour sur l'histoire de ce joueur hors pair, de ses débuts au RC Lens jusqu'à son club actuel, l'Atlético Madrid.

Une carrière teintée de performances et de challenges

Dans une interview accordée au site de paris sportifs Betway, Geoffrey Kondogbia est revenu sur les moments les plus gratifiants de sa carrière ainsi que ses plus grands défis. Le joueur a alors fait preuve d'une très grande reconnaissance envers l'opportunité de pouvoir jouer et évoluer auprès des plus grands clubs de football de France et d'Espagne. C'est avec une vive émotion qu'il se remémore chacun des clubs pour lesquels il a joué, pour lesquels il fait, aujourd'hui encore, preuve d'une grande admiration.

Année après année, Geoffrey Kondogbia s'est forgé une réputation de joueur aussi doué que déterminé dont la perception du jeu et la capacité d'adaptation ne cessent d'impressionner. Il est d'ailleurs l'un des rares milieux de terrain à pouvoir endosser un rôle défensif ou offensif en fonction des circonstances de chaque match. Depuis qu'il a rejoint l'Atlético de Madrid en novembre 2020, il continue de s'affirmer en tant que joueur clé de son équipe, doté d'une force physique remarquable et d'une habileté technique que nul autre ne saurait égaler.

Un joueur qui a su gravir les échelons

Geoffrey Kondogbia a commencé sa carrière de footballeur en Île-de-France, d'abord au FC Nandy puis à l'US Sénart-Moissy. En 2010, il a signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens, club avec lequel il évoluera pendant plus de deux ans. Malgré la relégation de son club en Ligue 2 à la fin de sa première saison, Kondogbia a enchaîné les prouesses à la fois physiques et techniques, et a fait l'objet de repérages de la part des plus grands clubs d'Europe.

En 2012, il a rejoint le FC Séville, en Espagne, puis a signé, dans la foulée, un contrat de 5 ans avec l'AS Monaco. En 2015, malgré les offres alléchantes de grands clubs européens, il a choisi de rejoindre l'Inter Milan pour un montant record de 40 millions d'euros. En 2017, il a finalement intégré le Valence CF avant de rejoindre l'équipe de l'Atlético de Madrid en 2020, équipe pour laquelle il joue encore actuellement. Avec un tel palmarès, on pourrait croire que la carrière de Geoffrey Kondogbia touche à sa fin. Pourtant, il est aujourd'hui encore courtisé par de très grands clubs, notamment en Angleterre.

La Premier League : une dernière étape dans sa carrière ?

Lors du mercato hivernal 2023, Geoffrey Kondogbia a fait l'objet de diverses demandes de transfert, notamment de la part du club anglais Aston Villa qui rêve depuis de nombreuses années de lui ouvrir les portes de la Premier League. Pour autant, le joueur ne semble pas prêt à quitter son « pays d'adoption ». Au micro de Betway, il avoue que jouer en Espagne constitue sa plus grande fierté. En retour, son entraîneur Diego Simeone ne cesse de louer ses qualités dans les médias du monde entier.

Aujourd'hui, Geoffrey Kondogbia est considéré comme un joueur extrêmement talentueux, digne des plus grands clubs européens. Du RC Lens, à l'Atlético de Madrid, en passant par le FC Séville, l'AS Monaco, et l'Inter Milan, sa carrière est époustouflante et semble loin d'être terminée.