Didier Deschamps dévoile la liste des joueurs retenus pour les matchs contre Gibraltar et la Grèce

Equipe de France

Pierre Dumain

Dans le monde du football, les qualifications à un grand tournoi international représentent souvent le point de départ d'une aventure passionnante pour les équipes nationales. C'est dans cet esprit que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé aujourd'hui sa liste des joueurs retenus pour les qualifications à l'Euro 2024. La liste, qui comprend 23 joueurs, témoigne des aspirations et des ambitions de l'équipe nationale française pour le tournoi européen à venir.

Parmi les joueurs retenus, on retrouve des noms familiers qui ont fait leurs preuves lors de précédentes compétitions. Deschamps a maintenu sa confiance envers des joueurs expérimentés tels que Benjamin Pavard, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, qui ont tous été des piliers de l'équipe de France au cours des dernières années. Leur expérience et leur leadership seront essentiels pour guider les jeunes joueurs à travers les épreuves des qualifications.

Cependant, la liste de Deschamps n'est pas seulement constituée de joueurs confirmés. Le sélectionneur a également fait appel à une nouvelle génération de talents, démontrant sa volonté de préparer l'avenir de l'équipe nationale. Kylian Mbappé, qui a déjà fait ses preuves malgré son jeune âge, figure parmi les joueurs retenus. Deschamps a également accordé sa confiance à d'autres jeunes talents prometteurs tels que Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga et Mike Maigan, qui auront l'occasion de démontrer leur valeur lors des qualifications.

La liste des joueurs retenus par Deschamps est le fruit d'une longue réflexion et de nombreuses discussions avec son équipe d'entraîneurs. Le sélectionneur a pris en compte plusieurs critères lors de sa sélection, notamment la forme physique des joueurs, leur performance en club et leur adéquation tactique avec le style de jeu de l'équipe de France.

L'annonce de la liste des joueurs retenus suscite déjà de nombreuses réactions parmi les supporters et les observateurs du football. Certains se réjouissent de la présence de jeunes talents prometteurs, tandis que d'autres s'inquiètent du manque d'expérience à certains postes clés. Cependant, il est important de se rappeler que la sélection finale est le fruit d'un équilibre subtil entre expérience et renouvellement, dans le but de créer une équipe compétitive et équilibrée.

Les qualifications à l'Euro 2024 seront une période cruciale pour l'équipe de France, qui tentera de se qualifier pour la compétition continentale. Didier Deschamps et ses joueurs sont conscients des défis qui les attendent, mais ils sont également déterminés à défendre les couleurs nationales avec passion et fierté. Les supporters français espèrent que cette nouvelle génération de joueurs saura répondre aux attentes et continuer à écrire l'histoire du football français.

Alors que les qualifications à l'Euro 2024 approchent à grands pas, la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps est un rappel clair de l'importance de l'unité et du talent individuel au sein de l'équipe de France. Les supporters du football français se tiennent prêts à soutenir leur équipe nationale, conscients que chaque match des qualifications sera un pas de plus vers l'objectif ultime : participer à l'Euro 2024 et représenter fièrement la France sur la scène européenne.

La liste des 23 joueurs de Didier Deschamps

Gardiens de but : Mike Maignan (AC Milan/ITA), Alphonse Areola (West Ham/ANG), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Axel Disasi (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea/ANG), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone, ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Randal Kolo Muani (Francfort/ALL), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig/ALL), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach/ALL).

Calendrier du Groupe B : Qualifications Euro 2024

Vendredi 16 juin 2023 à 20h45

Gibraltar - France (Stade de l'Algarve, Faro, Portugal)

Grèce - République d'Irlande

Lundi 19 juin 2023 à 20h45

France - Grèce (Stade de France)

République d'Irlande - Gibraltar

Jeudi 7 septembre 2023 à 20h45

France - République d'Irlande (Parc des Princes, Paris)

Pays-Bas - Grèce

Dimanche 10 septembre 2023 à 20h45

Grèce - Gibraltar

République d'Irlande - Pays-Bas

Vendredi 13 octobre 2023 à 20h45

Pays-Bas - France

République d'Irlande - Grèce

Lundi 16 octobre 2023 à 20h45

Gibraltar - République d'Irlande

Grèce - Pays-Bas

Samedi 18 novembre 2023 à 20h45

France - Gibraltar (Stade de France)

Pays-Bas - République d'Irlande

Mardi 21 novembre 2023 à 20h45

Grèce - France

Gibraltar - Pays-Bas

Classement du Groupe B