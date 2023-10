Didier Deschamps annonce sa liste pour les matchs face aux Pays-Bas et l'Ecosse

Equipe de France

Pierre Dumain

Une victoire contre les Pays-Bas assurerait quasiement une qualification pour les Bleus à l'Euro 2024 de football qui se déroulera Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024.

La nouveauté de cette liste est la convocation de Jonathan Clauss, le latéral droit de l'Olympique de marseille. Clauss est un joueur qui a explosé la saison dernière en Ligue 1. Il est rapide et agressif, et il est capable de créer des occasions de but.

La liste complète

Gardiens de but

Mike Maignan (AC Milan)

Alphonse Areola (West Ham United)

Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs

Jules Koundé (FC Barcelone)

Benjamin Pavard (Bayern Munich)

Lucas Hernandez (PSG)

Theo Hernandez (AC Milan)

William Saliba (Arsenal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jonathan Clauss (OM)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux de terrain

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (Juventus)

Youssouf Fofana (AS Monaco)

Boubacar Kamara (Aston Villa)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Attaquants

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Kingsley Coman (Bayern Munich)

Ousmane Dembélé (PSG)

Randal Kolo Muani (PSG)

Olivier Giroud (AC Milan)

Marcus Thuram (Inter Milan)

Les matchs

L'équipe de France affrontera les Pays-Bas le 13 octobre 2023 à Amsterdam. Le match contre l'Écosse aura lieu le 17 octobre 2023 à Lille.

La France est actuellement en tête du groupe B de qualification, six points devant la Grèce et les Pays-Bas.