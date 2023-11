La liste de Deschamps pour les matchs de qualification face à Gibraltar et la Grèce

Equipe de France

Pierre Dumain

Comme à son habitude, Deschamps a fait appel à une base de joueurs expérimentés. Ces "cadres" de l'équipe sont essentiels, non seulement pour leurs performances sur le terrain, mais aussi pour leur rôle dans le vestiaire. Parmi eux, on retrouve des noms désormais familiers tels que Antoine Griezmann, le capitaine incontesté, Kylian Mbappé, et Ibrahima Konaté. Ces joueurs, qui ont déjà prouvé leur valeur lors de grandes compétitions internationales, apportent une stabilité nécessaire à l'équipe.

La jeunesse, l'avenir des Bleus

Cependant, la grande surprise de cette liste est l'intégration de plusieurs jeunes talents. Deschamps, connu pour sa prudence en matière de sélection, semble vouloir rajeunir l'équipe en vue des prochaines compétitions. Parmi ces jeunes, on note la présence de joueurs comme Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui remplace Tchouaméni, blessé.

La stratégie de Deschamps

La sélection de Deschamps semble suivre une stratégie claire : maintenir un noyau dur d'expérience tout en intégrant progressivement de nouveaux talents. Cette approche permet non seulement de préparer l'avenir mais aussi de s'assurer que l'équipe reste compétitive à court terme.

En attaque, Deschamps continue de faire confiance à des joueurs comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui sont des atouts offensifs majeurs. Mbappé, avec sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, et Griezmann, avec son intelligence de jeu et sa polyvalence, sont essentiels pour l'attaque française.

Au milieu de terrain, la présence de joueurs comme Adrien Rabiot, toujours considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste, montre que Deschamps ne néglige pas l'expérience au profit de la jeunesse. Rabiot apporte une dimension physique et technique importante au milieu.

Les défis à venir

Les matches contre Gibraltar (samedi 18 novembre 2023) et la Grèce (mardi 21 novembre 2023) seront des tests importants pour cette équipe. Gibraltar, bien que considéré comme un adversaire plus faible, ne doit pas être sous-estimé. La Grèce, avec son histoire footballistique, représente un défi plus conséquent. Ces matches seront l'occasion pour Deschamps de tenter de conserver la première place du Groupe B mais aussi de tester ses choix et d'affiner sa stratégie en vue de l'Euro 2024.

La liste des 23 Bleus

Gardiens de but : Alphonse Areola (West Ham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), William Saliba (Arsenal/ANG), Jean-Clair Todibo (Nice), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL).

Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa/ANG), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).