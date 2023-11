Euro 2024 : La France domine Gibraltar dans un match historique

Equipe de France

Pierre Dumain

Le samedi 18 novembre 2023 à Nice (Allianz Riviera)

Éliminatoires de l’Euro 2024 - 8e journée - Groupe B

FRANCE - GIBRALTAR : 14-0 (7-0)

Le stade vibrait sous les acclamations ferventes des supporters, un mélange d'excitation et d'anticipation électrisant l'air. C'était une soirée pas comme les autres, une soirée où l'équipe de France affrontait Gibraltar dans un match comptant pour les qualifications de l'UEFA Euro 2024. Les Bleus, sous la houlette de leur entraîneur, Didier Deschamps, avaient une mission claire : montrer leur supériorité et sécuriser leur première place dans le groupe B.

Dès le coup d'envoi, l'équipe de France a imposé son rythme. Les premières minutes ont été marquées par une possession de balle dominante, les joueurs français démontrant une maîtrise technique et tactique impressionnante. Gibraltar, bien que déterminé, semblait dépassé par la vitesse et la précision des attaques françaises.

Le premier but n'a pas tardé à arriver. À la 3ème minute, Santos marque contre son camp. Ce but a déclenché une explosion de joie parmi les supporters français, tandis que les joueurs se regroupaient pour célébrer ce début prometteur. La domination française s'est poursuivie tout au long de la première mi-temps avec six buts supplémentaires (7-0).

La seconde mi-temps a commencé sur le même rythme, avec une équipe de France déterminée à ne pas baisser l'intensité. Gibraltar, bien que courageux, peinait à contenir les vagues d'attaques françaises. Le match s'est transformé en une véritable démonstration de la supériorité technique et tactique de l'équipe de France. Chaque joueur semblait être à son meilleur niveau, créant des occasions de but et démontrant une solidarité exemplaire sur le terrain.

Le score final de 14 à 0 signe la plus large victoire de l'histoire des Bleus qui leur permet également de conserver la première place du groupe.

Les stats

Warren Zaïre-Emery est devenu le 4e plus jeune international de l'histoire des Bleus à 17 ans, 10 mois et 8 jours.

Olivier Giroud a porté son record de buts à 56 unités pour 128 sélections.

Kylian Mbappé a inscrit son deuxième triplé avec l'équipe de France (après celui contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022).

Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery etJonathan Clauss ont marqué leur premier but avec l'équipe nationale.

Les buteurs

E. SANTOS (3' CSC)

M. THURAM (5')

W. ZAÏRE-EMERY (17')

K. MBAPPÉ (31' PEN, 75', 83')

J. CLAUSS (35')

K. COMAN (37', 66')

Y. FOFANA (38')

A. RABIOT (64')

O. DEMBÉLÉ (74')

O. GIROUD (90', 90+2')