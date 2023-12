Euro 2024 : Un défi de taille pour les Bleus dans le groupe D

Euro 2024

Pierre Dumain

Leur premier match se jouera contre l'Autriche le 17 juin à Dusseldorf, suivi d'une rencontre avec les Pays-Bas à Leipzig le 21 juin. Leur dernier match de groupe les opposera au vainqueur des barrages de la voie A, qui comprend la Pologne, l'Estonie, le Pays de Galles et la Finlande, à Dortmund le 25 juin.

Ce groupe s'annonce comme un véritable défi pour l'équipe de France, emmenée par Antoine Griezmann. Ils devront faire preuve de rigueur et de détermination pour éviter toute déconvenue, surtout en envisageant des adversaires potentiels comme la Belgique ou le Portugal en huitièmes de finale.

Le tirage au sort a également révélé d'autres groupes intéressants. L'Allemagne, pays hôte, se trouve dans le groupe A avec l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Le groupe B, considéré comme le "groupe de la mort", comprend l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. L'Angleterre, dans le groupe C, affrontera la Slovénie, le Danemark et la Serbie, tandis que la Belgique dans le groupe E jouera contre la Slovaquie, la Roumanie et le vainqueur des barrages de la voie B.

Enfin, le groupe F verra le Portugal affronter la Turquie, le vainqueur des barrages de la voie C et la République tchèque.

Avec un tel alignement, l'Euro 2024 promet d'être un événement passionnant, mettant en scène des matchs intenses et des confrontations entre certaines des meilleures équipes d'Europe. Les fans du football peuvent s'attendre à un tournoi riche en émotions et en performances de haut niveau.

Calendrier de l'équipe de France

Lundi 17 juin à 15h00 : Autriche - France

Vendredi 21 juin à 21h00 : Pays-Bas - France

Mardi 25 juin à 21h00 : France - Barragiste voie A

Classement du Groupe D