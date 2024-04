Bleus électriques : les nouveaux maillots de l'équipe de France pour l'Euro 2024

Equipe de France

Pierre Dumain

À trois mois du coup d'envoi de l'UEFA Euro 2024, Nike a dévoilé ce jour les nouveaux maillots domicile et extérieur que porteront les Bleus lors de la compétition. Inspirés par l'histoire et les valeurs de l'équipe de France, ces maillots arborent un design avant-gardiste et symbolique qui vise à galvaniser les joueurs et les supporters.

Un maillot domicile électrique et fédérateur

La tunique domicile se pare d'un bleu électrique vibrant, une couleur inédite pour l'équipe de France. Ce choix audacieux symbolise l'énergie et la dynamique de la nouvelle génération de joueurs, déterminée à écrire sa propre histoire. Le maillot est également doté d'un col rond bleu marine et blanc, clin d'œil aux maillots vintage des années 80 et 90.

Sur la poitrine, un coq géant trône fièrement, symbole de la fierté nationale et de l'esprit combatif des Bleus. De fines rayures tricolores bordent le coq, rappelant les couleurs du drapeau français et l'unité du pays derrière son équipe.

À l'intérieur du maillot, une inscription en bleu marine proclame "Nos différences nous unissent", célébrant la diversité et l'inclusion qui font la force de l'équipe de France. Cette devise, partagée par toutes les équipes de France, est un message d'espoir et de rassemblement pour le pays tout entier.

Un maillot extérieur revisité et audacieux

Le maillot extérieur se distingue par un design original et audacieux. Des rayures horizontales bleu marine et rouge, clin d'œil aux maillots des années 50 et 60, habillent la tunique. Un coq stylisé, en dégradé de bleu et de rouge, est placé sur le cœur, symbolisant l'évolution et la modernité du football français.

Le col rond et les manches sont bleu marine, tandis que le short est blanc avec des rayures bleu marine et rouge sur les côtés. Cette combinaison de couleurs rappelle l'héritage et l'identité de l'équipe de France, tout en insufflant une touche de modernité et d'audace.

Des maillots performants et éco-responsables

Conçus pour offrir un maximum de confort et de performance aux joueurs, les maillots sont fabriqués à partir de polyester recyclé. Cette technologie Dri-FIT ADV permet d'évacuer la transpiration et de maintenir le corps au frais, même dans les conditions les plus intenses.

Nike s'est également engagé à réduire son impact environnemental en utilisant des matériaux durables et en minimisant les déchets de production. Les maillots de l'équipe de France 2024 sont ainsi une ode à la performance et à l'éco-responsabilité.

Un symbole d'espoir et d'ambition

Plus qu'une simple tunique, le maillot de l'équipe de France est un symbole d'espoir et d'ambition. Il représente l'unité et la fierté d'un pays tout entier derrière ses joueurs. En 2024, les Bleus tenteront de soulever un troisième trophée européen, et ces nouveaux maillots audacieux et symboliques seront leur armure sur le terrain.

Tous les maillots officiels de l'Euro 2024

Le prix des maillots

Le maillot domicile est vendu au prix de 85€, tandis que le maillot extérieur est vendu au prix de 90€.

Où acheter les maillots

Les maillots sont disponibles sur le site Nike.com, dans les boutiques Nike et dans les magasins de sport partenaires.

Les réactions des joueurs et des supporters

Les joueurs de l'équipe de France ont été très enthousiasmés par les nouveaux maillots. Kylian Mbappé a notamment déclaré : "C'est un maillot magnifique qui nous donne envie de tout donner sur le terrain." Les supporters ont également réagi positivement sur les réseaux sociaux, saluant le design audacieux et symbolique des tuniques.