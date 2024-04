Allemagne vs Ecosse, un match d'ouverture passionnant

Allemagne

Pierre Dumain

Cette rencontre promet d'être passionnante, opposant deux nations fières de leur tradition footballistique et désireuses de s'imposer sur la scène européenne.

Un bilan historique favorable à l'Allemagne

Si l'on se fie aux statistiques, l'Allemagne domine largement les confrontations directes entre les deux équipes. Sur les 17 rencontres disputées depuis 1929, l'Allemagne a remporté 8 victoires, contre 4 pour l'Ecosse et 5 matchs nuls.

Les dernières rencontres officielles entre les deux nations remontent aux éliminatoires de l'Euro 2016, où l'Allemagne s'est imposée deux fois (2-1 à Munich et 3-2 à Glasgow).

Un Euro 2024 à enjeux

L'Allemagne, hôte de l'Euro 2024, abordera la compétition avec le statut de favori. La Mannschaft, quadruple championne d'Europe, vise un nouveau sacre pour consolider sa domination sur le continent. L'Ecosse, de son côté, est ambitieuse et veut créer la surprise. Qualifiée pour son premier Euro depuis 24 ans, elle aspire à atteindre la phase finale et à marquer les esprits.

Des styles de jeu distincts

L'Allemagne est réputée pour son jeu efficace et collectif, basé sur la possession de balle et la précision des passes. L'Ecosse, quant à elle, est connue pour son football physique et direct, privilégiant les longs ballons et les contres-attaques rapides.

Un nouveau chapitre à écrire

Dans le Groupe A, le prochain match entre l'Allemagne et l'Ecosse promet d'être une rencontre serrée et indécise. La Mannschaft, hôte de l'Euro 2024, sera favorite, mais l'Ecosse a prouvé par le passé qu'elle était capable de renverser des pronostics.

Cette rencontre sera l'occasion pour les deux équipes de s'écrire une nouvelle page dans leur histoire commune, riche en moments forts et en émotions.

Quelques chiffres :

Nombre de confrontations : 17

17 Victoires de l'Allemagne : 8

8 Victoires de l'Ecosse : 4

4 Matchs nuls : 5

5 Dernier match officiel : Ecosse 2-3 Allemagne (éliminatoires Euro 2016)

Ecosse 2-3 Allemagne (éliminatoires Euro 2016) Plus large victoire de l'Allemagne : 2-0 (1992)

2-0 (1992) Plus large victoire de l'Ecosse : 3-1 (1957)

La rivalité entre l'Allemagne et l'Ecosse est l'une des plus anciennes et des plus passionnantes du football européen. Le prochain match entre les deux nations promet d'être une rencontre intense et indécise, qui captivera les supporters des deux pays et du monde entier.

Match d'ouverture de l'UEFA Euro 2024

14 juin à 21h00 : Allemagne - Ecosse