Hongrie vs Suisse, une rencontre pleine d'enjeux

Pierre Dumain

Deux nations aux traditions footballistiques riches s'affrontent pour la première fois dans un championnat d'Europe. Si les deux nations se sont rencontrées à de nombreuses reprises au fil des ans, leur rivalité n'a jamais atteint l'intensité des confrontations entre certains de leurs voisins européens. Cependant, avec l'enjeu d'une place en phase finale du championnat d'Europe qui plane sur ce match du Groupe A, la rencontre s'annonce particulièrement disputée.

Des bilans historiques contrastés

un bilan historique plus nuancé se dessine. Sur les 46 rencontres disputées depuis 1911, la Hongrie en a remporté 30, contre 11 victoires pour la Suisse et 5 matchs nuls. Il est intéressant de noter que la Suisse a remporté 2 des 3 derniers matchs disputés entre les deux équipes depuis 2002, ce qui montre que la balance des forces a tendance à s'équilibrer ces dernières années. Les deux dernières victoires suisses ont eu lieu en qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 :

7 octobre 2016 : Hongrie 2 - 3 Suisse

7 octobre 2017 : Suisse 5 - 2 Hongrie

Des styles de jeu toujours distinctifs

La Hongrie est toujours connue pour son style de jeu offensif et spectaculaire, basé sur une possession de balle fluide et des mouvements rapides. La Suisse, en revanche, est réputée pour son approche plus pragmatique et disciplinée, privilégiant l'organisation défensive et les contre-attaques rapides.

Des stars à suivre

Du côté hongrois, il faudra surveiller de près Dominik Szoboszlai, un jeune attaquant prometteur qui évolue au RB Leipzig, et Péter Gulácsi, le gardien de but de RB Leipzig, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Europe. La Suisse pourra compter sur Granit Xhaka, le capitaine expérimenté de l'équipe, et Xherdan Shaqiri, un attaquant talentueux qui a évolué à l'Inter Milan et au Bayern Munich.

Un match à ne pas manquer

Le choc entre la Hongrie et la Suisse promet d'être un match ouvert et indécis, avec deux équipes qui ont le potentiel de créer la surprise dans cet Euro 2024. Les supporters des deux nations attendent avec impatience ce rendez-vous crucial, qui pourrait marquer un nouveau chapitre dans la riche histoire de leur rivalité footballistique.

Quelques chiffres :

Nombre de confrontations : 46

46 Victoires de la Hongrie : 30

30 Victoires de la Suisse : 11

11 Matchs nuls : 5

5 Plus large victoire de la Hongrie : 3-0 (1981)

3-0 (1981) Plus large victoire de la Suisse : 5-2 (2017)

La rivalité entre la Hongrie et la Suisse est l'une des plus anciennes et des plus passionnantes du football européen. Le prochain match entre les deux nations promet d'être une rencontre intense et indécise, qui captivera les supporters des deux pays et du monde entier.

Match d'ouverture de l'UEFA Euro 2024

Samedi 15 juin à 15h00 : Hongrie - Suisse

