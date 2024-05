Euro 2024 : La liste des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps avec N’Golo Kanté

Equipe de France

Pierre Dumain

Didier Deschamps a retenu trois gardiens de but, huit défenseurs, sept milieux de terrain et sept attaquants. Chaque poste est occupé par des joueurs de haut niveau, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour défendre les couleurs de la France.

Les 3 gardiens sélectionnés

Alphonse Areola (West Ham, ANG)

Mike Maignan (AC Milan, ITA)

Brice Samba (Lens)

La compétition pour le poste de gardien de but sera rude, avec Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba en lice. Chacun d'entre eux a prouvé ses compétences dans les plus grands clubs européens et sera déterminant pour la solidité défensive de l'équipe.

Les 8 défenseurs sélectionnés

Jonathan Clauss (Marseille)

Theo Hernandez (AC Milan, ITA)

Ibrahima Konaté (Liverpool, ANG)

Jules Koundé (FC Barcelone, ESP)

Ferland Mendy (Real Madrid, ESP)

Benjamin Pavard (Inter Milan, ITA)

William Saliba (Arsenal, ANG)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALL)

La défense des Bleus se compose de joueurs polyvalents capables de s'adapter à différentes formations tactiques. Benjamin Pavard et Théo Hernandez apporteront leur expérience des grandes compétitions, tandis que des talents émergents comme William Saliba et Ibrahima Konaté offriront de la fraîcheur et de la vigueur.

Les 7 milieux de terrain sélectionnés

Eduardo Camavinga (Real Madrid, ESP)

Youssouf Fofana (Monaco)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, ESP)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad, ARS)

Adrien Rabiot (Juventus Turin, ITA)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP)

Warren Zaïre-Emery (Paris-SG)

Au milieu de terrain, Deschamps a opté pour une combinaison de robustesse et de créativité. La sélection de N’Golo Kanté est la grande surprise, car il revient d'une longue absence avec les Bleus. Avec son incroyable capacité de récupération, il sera un atout majeur. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, jeunes et dynamiques, apporteront de la créativité et de l'énergie.

Les 7 attaquants sélectionnés

Bradley Barcola (Paris-SG)

Kingsley Coman (Bayern Munich, ALL)

Ousmane Dembélé (Paris-SG)

Olivier Giroud (AC Milan, ITA)

Randal Kolo Muani (Paris-SG)

Kylian Mbappé (Paris-SG)

Marcus Thuram (Inter Milan, ITA)

L'attaque française, menée par des stars comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, promet des performances offensives spectaculaires. Olivier Giroud, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, apportera son expérience et son sens du but. Des talents comme Kingsley Coman et Ousmane Dembélé ajouteront de la vitesse et de la technique à l'avant-garde des Bleus.

N’Golo Kanté : Le retour inattendu

L'une des plus grandes surprises de cette liste est sans aucun doute la sélection de N’Golo Kanté. Le milieu de terrain, connu pour son incroyable endurance et sa capacité à couvrir de vastes zones du terrain, a été éloigné des terrains pendant une longue période en raison d'une série de blessures et probablement de son choix de partir jouer en Arabie Saoudite. Son retour en sélection marque une décision audacieuse de Didier Deschamps, qui mise sur l'expérience et l'impact inégalable de Kanté au milieu de terrain.

Le rôle crucial de Kanté

N’Golo Kanté a joué un rôle clé dans les succès récents de l'équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Sa capacité à récupérer le ballon, à intercepter les passes et à lancer des contre-attaques rapides est inestimable. En dépit de ses récents soucis de santé, sa sélection montre la confiance de Deschamps en sa capacité à retrouver rapidement son meilleur niveau et à apporter une contribution significative à l'équipe.

Un pari gagnant ?

En sélectionnant N’Golo Kanté, Didier Deschamps prend un pari. Cependant, si Kanté retrouve sa forme optimale, il pourrait devenir l'un des joueurs les plus influents de l'Euro 2024. Sa présence au milieu de terrain pourrait permettre aux Bleus de dominer la possession et de neutraliser les attaques adverses, offrant ainsi une plus grande liberté aux joueurs offensifs pour exprimer leur talent.

Des objectifs clairs pour l'Euro 2024

L'objectif principal de Didier Deschamps et de son équipe est clair : remporter l'Euro 2024. Avec une telle profondeur de talent et une préparation minutieuse, l'équipe de France est bien placée pour être l'une des favorites du tournoi.

Le mélange d'expérience et de jeunesse dans cette sélection est conçu pour créer une équipe capable de surmonter les défis les plus difficiles. Les joueurs sélectionnés ont non seulement les compétences techniques nécessaires, mais aussi la mentalité de gagnant qui est cruciale pour réussir dans une compétition de cette envergure.

Le programme des Bleus pendant l'Euro

Les matchs de préparation

Mercredi 5 juin (21h00) : France - Luxembourg, à Metz

Dimanche 9 juin (21h15) : France - Canada, à Bordeaux