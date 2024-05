Olivier Giroud : une légende du football français tire sa révérence après l'Euro 2024

Equipe de France

Pierre Dumain

Olivier Giroud, figure emblématique de l'équipe de France, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après l'Euro 2024. Cette annonce marque la fin d'une époque pour les fans de football, qui ont pu suivre l'évolution et les exploits de ce joueur exceptionnel au fil des années.

Un parcours riche en succès

Né le 30 septembre 1986 à Chambéry, Olivier Giroud a commencé sa carrière professionnelle en 2005 avec Grenoble. Rapidement, il s'est fait remarquer par son sens du but et son physique imposant, ce qui lui a valu un transfert à Tours puis à Montpellier. C'est avec Montpellier qu'il connaît ses premiers grands succès, remportant notamment la Ligue 1 en 2012.

Son talent ne passe pas inaperçu et il rejoint Arsenal la même année. Durant ses six saisons avec les Gunners, Giroud marque plus de 100 buts et devient l'un des attaquants les plus respectés de la Premier League. En 2018, il rejoint Chelsea, où il continue de briller, remportant la Ligue Europa en 2019 et la Ligue des champions en 2021.

Une carrière internationale impressionnante

C'est en 2011 que Giroud fait ses débuts en équipe de France. Son premier but avec les Bleus ne tarde pas à arriver et il devient rapidement un joueur clé de la sélection. Avec 57 buts en 131 sélections, il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, dépassant même Thierry Henry.

Giroud a participé à de nombreux tournois majeurs avec les Bleus, dont les Coupes du Monde 2014 et 2018, ainsi que les Euro 2012, 2016 et bientôt 2024. Le point culminant de sa carrière internationale reste sans doute la victoire en Coupe du Monde 2018 en Russie, où il a été un rouage essentiel de l'équipe dirigée par Didier Deschamps.

Un homme de records et de résilience

La carrière de Giroud est marquée par sa capacité à se relever après chaque défi. Souvent critiqué pour son style de jeu ou ses périodes de disette devant le but, il a toujours su répondre sur le terrain. Son professionnalisme, son dévouement et sa résilience font de lui un modèle pour les jeunes joueurs.

En dehors du terrain, Giroud est également reconnu pour son charisme et son engagement philanthropique. Il est impliqué dans plusieurs causes caritatives et utilise sa notoriété pour faire avancer des initiatives positives.

Une dernière danse à l'Euro 2024

Alors que l'Euro 2024 approche, Giroud est déterminé à finir sa carrière internationale en beauté. Il espère pouvoir ajouter un dernier titre à son palmarès déjà bien garni et offrir aux fans français de nouveaux moments de joie. Son expérience et son leadership seront des atouts précieux pour les Bleus dans cette compétition.

L'héritage d'un champion

Olivier Giroud laissera derrière lui un héritage indélébile. Au-delà des chiffres et des titres, il incarne la persévérance et la passion pour le football. Sa retraite internationale sera sans doute un moment émouvant pour les supporters, mais elle marquera surtout la fin d'un chapitre glorieux de l'histoire du football français.

Alors que l'Euro 2024 se profile, tous les yeux seront rivés sur ce joueur exceptionnel, dans l'espoir de le voir conclure sa carrière internationale de la manière la plus éclatante possible. Merci, Olivier, pour toutes ces années de passion et de succès.

Vidéo : Top buts du record d'Olivier Giroud

OLIVIER GIROUD

Poste : Attaquant

Date de naissance : 30 septembre 1986

Lieu de naissance : Chambéry (Savoie)

Pied préféré : Gauche

Club : AC Milan

1ère sélection : France 1 - 0 USA (11/11/2011)

Nombre de sélections : 131

Poids : 92 Kg

Taille : 193 cm

Le programme des Bleus pendant l'Euro

Les matchs de préparation

Mercredi 5 juin (21h00) : France - Luxembourg, à Metz

Dimanche 9 juin (21h15) : France - Canada, à Bordeaux