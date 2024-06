Top 10 des prétendants au titre de Champions d'Europe des Nations 2024

Euro 2024

Yoann Le Briand

La question semble simple, mais elle intègre une multitude d'éléments : la qualité des stars, la profondeur de l'équipe, la confiance nationale, les faiblesses, les approches tactiques, les blessures et peut-être le plus important pour celles en dehors du top huit la configuration du tableau. Certaines nations se trouvent dans des positions particulièrement avantageuses pour accéder aux huitièmes de finale.

Qui sont les favoris ?

Nous avons classé 10 équipes présentes en Allemagne cet été. Plongeons dans le vif du sujet.

10. AUTRICHE

Ralf Rangnick est le manager idéal pour l'Autriche grâce à son passé chez Red Bull, ayant travaillé avec de nombreux joueurs actuels de l'équipe. Il va instaurer un pressing intense, compensant l'absence d'un attaquant numéro 9 avéré, mais la blessure de David Alaba reste un coup dur. Malgré un groupe difficile avec la France et les Pays-Bas, l'Autriche a le potentiel de bien figurer.

9. PAYS-BAS

Les Pays-Bas arrivent avec des incertitudes concernant la forme de Memphis Depay et l'absence de Frenkie de Jong, mais possèdent des talents comme Virgil van Dijk et Cody Gakpo. Leur premier match contre la Pologne leur donnera un peu de temps pour résoudre leurs problèmes.

8. CROATIE

La Croatie n'a jamais remporté de match à élimination directe en Championnat d'Europe. L'entraîneur Zlatko Dalic devra gérer un mélange de jeunesse et d'expérience, avec Luka Modric à la tête de l'équipe. Leur groupe avec l'Espagne et l'Italie laisse peu de place à l'erreur.

7. ITALIE

Bien que l'Italie ait connu des difficultés récentes, elle reste invaincue cette année. Avec Gianluca Scamacca en forme et un milieu de terrain énergique mené par Nicolò Barella, l'Italie peut battre n'importe qui, mais elle semble moins dominante que les équipes mieux classées.

6. BELGIQUE

La Belgique a des talents comme Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, mais des problèmes en défense et l'absence de Thibaut Courtois posent des questions. Leur capacité à performer contre les meilleures équipes reste incertaine, mais ils promettent d'être divertissants.

5. ESPAGNE

L'Espagne a remporté la Ligue des Nations en 2023, mais leur groupe difficile avec l'Italie et la Croatie pose des défis. La capacité de l'Espagne à concrétiser sa possession de balle sera cruciale pour son succès.

4. ALLEMAGNE

Après une année 2023 difficile, l'Allemagne s'est redressée et a battu la France et les Pays-Bas. Avec des talents comme Ilkay Gündogan et Jamal Musiala, l'avantage de jouer à domicile et la retraite imminente de Toni Kroos, l'Allemagne pourrait être une équipe redoutable.

3. ANGLETERRE

L'Angleterre possède des attaquants de classe mondiale comme Harry Kane et Jude Bellingham, mais la grande question reste leur mentalité lors des phases à élimination directe. Leur défense est également un point d'interrogation, malgré une campagne de qualification réussie.

2. PORTUGAL

Le Portugal a dominé les qualifications avec un groupe de joueurs impressionnants comme Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. Ils combinent buts, créativité, et une forte physicalité, faisant d'eux de sérieux prétendants pour le titre.

1. FRANCE

La France, presque inchangée depuis la Coupe du Monde 2022, reste tactiquement solide et regorge de talents comme Kylian Mbappé. Malgré quelques blessures et départs de vétérans, leur profondeur d'équipe les place comme les favoris pour l'Euro 2024.