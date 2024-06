Marcus Thuram et Théo Hernandez s'expriment à Paderborn en conférence de presse

Equipe de France

Yoann Le Briand

Marcus Thuram : « Aider l’équipe à gagner et à briller »

Devenir n°9 : En passant à un rôle d’avant-centre à l’Inter Milan, Thuram parle de sa transition réussie grâce aux conseils de son père, Lilian Thuram, et souligne l’excitation de ce nouveau rôle.

Olivier Giroud : Thuram admire Olivier Giroud, se considérant honoré de pouvoir apprendre de lui avant son départ.

N’Golo Kanté : Il loue les compétences exceptionnelles de N’Golo Kanté, le qualifiant de l’un des meilleurs milieux de terrain.

Kylian Mbappé : Thuram souligne l’importance de jouer aux côtés de Mbappé, qu'il considère comme un facilitateur pour les autres joueurs.

L’Autriche : Il reconnaît la solidité de l’équipe autrichienne et la difficulté de leur style de jeu basé sur le gegenpressing, mais reste confiant en la capacité de l’équipe française à surmonter ces défis.

Théo Hernandez : « Un premier match très important »

Théo Hernandez souligne la préparation stratégique de l’équipe et l’importance d’un équilibre entre attaque et défense. Il exprime sa satisfaction de jouer avec des coéquipiers talentueux comme Mbappé et Thuram, et son engagement total pour le tournoi.

L'article à lire dans son intégralité sur fff.fr

