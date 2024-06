Euro 2024 : Pologne vs Pays-Bas, le match du groupe D à suivre en direct

L'historique penche clairement en faveur des Néerlandais, mais chaque match est unique et les Polonais auront à cœur de renverser cette tendance.

Les forces en présence

La Pologne

Emmenée par son capitaine et attaquant vedette Robert Lewandowski, la Pologne compte sur son expérience et son talent pour faire la différence. Avec un milieu de terrain solide et une défense rigoureuse, les Polonais peuvent créer la surprise.

Les Pays-Bas

Les Pays-Bas disposent d'une équipe talentueuse et équilibrée, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. Memphis Depay en attaque et Frenkie de Jong au milieu de terrain sont les pièces maîtresses de cette équipe orange qui vise les sommets.