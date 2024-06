Euro 2024 : Le face-à-face entre la Slovénie et le Danemark

Euro - Groupe C

Yoann Le Briand

Les précédentes rencontres entre la Slovénie et le Danemark témoignent d'une rivalité de plus en plus accrue. En effet, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises au cours des dernières années :

17 novembre 2023 : Danemark 2-1 Slovénie (Championnat d'Europe, Qualifications)

(Championnat d'Europe, Qualifications) 19 juin 2023 : Slovénie 1-1 Danemark (Championnat d'Europe, Qualifications)

(Championnat d'Europe, Qualifications) 6 février 2008 : Slovénie 1-2 Danemark (Match amical)

Cette série de rencontres équilibrée montre que les deux équipes sont proches en termes de niveau, rendant ce match d'autant plus imprévisible.

Les forces en présence : analyse des équipes

Slovénie : Une équipe en pleine ascension

La Slovénie, menée par son capitaine charismatique, Jan Oblak, affiche une forme impressionnante. Leur parcours en qualifications a montré une équipe solide, capable de tenir tête aux plus grands. Le milieu de terrain, dirigé par Josip Iličić, est le moteur de cette équipe, apportant créativité et expérience.

Points forts :

Une défense robuste avec Jan Oblak comme dernier rempart.

Un milieu de terrain créatif et expérimenté.

Une capacité à surprendre en contre-attaque.

Danemark : Un collectif redoutable

Le Danemark, quant à lui, est reconnu pour son jeu collectif et sa discipline tactique. Avec des joueurs de la trempe de Christian Eriksen et Kasper Schmeichel, les Danois ont su s'imposer comme une force majeure sur la scène européenne.

Points forts :

Un milieu de terrain talentueux avec Eriksen à la baguette.

Une défense bien organisée et difficile à percer.

Une expérience notable dans les grands tournois.

Les enjeux du match

Ce match n'est pas seulement une question de points, mais aussi de prestige et de mental. Une victoire pour l'une ou l'autre équipe pourrait significativement influencer leur parcours dans cette compétition.

Slovénie : Prendre l’avantage

Pour la Slovénie, remporter ce match serait une déclaration forte de leurs intentions dans ce tournoi. Ils cherchent à s'établir comme un concurrent sérieux et à capitaliser sur leur bonne forme récente.

Danemark : Confirmer la supériorité

Pour le Danemark, il s'agit de confirmer leur statut de favoris et de poursuivre sur leur lancée. Une victoire leur permettrait de sécuriser une place confortable pour les phases suivantes.

Les statistiques parlent d'elles-mêmes

En regardant les statistiques des confrontations passées, le Danemark a souvent eu le dessus avec deux victoires et un match nul. Cependant, ces résultats montrent aussi que la Slovénie est capable de tenir tête et même de surprendre.

Où et comment suivre le match

Pour ne rien manquer de ce match crucial, consultez les classements des groupes, le calendrier de la compétition et le programme TV.

Le rendez-vous est pris !

Les yeux seront rivés sur Stuttgart pour ce match qui s'annonce captivant. Rendez-vous le 16 juin 2024 à 18h00 pour voir ces deux équipes s'affronter dans ce qui pourrait être l'un des matchs les plus mémorables de cet Euro 2024.