Euro 2024 : Le programme du 16 juin 2024

Euro 2024

Yoann Le Briand

Pologne vs Pays-Bas - 15h00 - diffusé sur beIN Sports 1

Le premier match de la journée opposera la Pologne aux Pays-Bas à Hambourg. Ces deux équipes ont une riche histoire de confrontations, avec des matchs souvent serrés et disputés.

Statistiques clés : Lors de leurs cinq dernières confrontations, les Pays-Bas ont remporté 3 matchs, la Pologne 1, et 1 match s'est terminé par un nul.

Slovénie vs Danemark - 18h00 - diffusé sur beIN Sports 1

Le second match de la journée se jouera à Stuttgart entre la Slovénie et le Danemark. Ce match du groupe C pourrait être déterminant pour les qualifications.

Statistiques clés : Sur les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes, le Danemark a remporté 4 matchs tandis que la Slovénie a réussi à arracher 1 nul.

Serbie vs Angleterre - 21h00 - diffusé sur TF1 et beIN Sports 1

Pour clôturer la journée, la Serbie affrontera l'Angleterre à Gelsenkirchen. L'Angleterre, souvent vue comme l'une des favorites, cherchera à imposer sa domination dès le début.

Statistiques clés : L'Angleterre a une légère avance avec 3 victoires contre 2 pour la Serbie lors de leurs cinq derniers affrontements.

