Serbie - Angleterre : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024

Yoann Le Briand

La rencontre Serbie - Angleterre se déroulera le 16 juin 2024 à 21h (heure française) à Gelsenkirchen. Ce match de phase de groupes sera crucial pour les deux équipes qui visent une qualification pour les phases éliminatoires. Les fans des Trois Lions et les supporters serbes sont impatients de voir leurs équipes respectives en découdre sur le terrain.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Pour ne rien manquer de ce duel, rendez-vous sur TF1 qui diffusera le match en direct. Pour les abonnés, il sera également possible de suivre la rencontre sur beIN Sports. Consultez le programme TV de diffusion des matchs pour ne pas rater une miette de l'Euro 2024.

Un peu d’histoire : précédentes confrontations

Les confrontations entre la Serbie et l’Angleterre sont rares, mais toujours intenses. En six rencontres officielles, l'Angleterre a remporté quatre victoires, tandis que la Serbie a réussi à arracher deux matchs nuls. Les Anglais partent donc avec un léger avantage historique, mais comme on le sait, le football réserve toujours des surprises.

Les forces en présence

L’Angleterre, emmenée par son capitaine Harry Kane, dispose d'une attaque redoutable et d'une défense solide. Les Anglais espèrent faire mieux qu'à l’Euro 2020 où ils ont atteint la finale. La Serbie, quant à elle, mise sur sa cohésion d'équipe et le talent de joueurs comme Dusan Tadic et Aleksandar Mitrovic pour créer la surprise.

Comment suivre le match en live ?

Pour ceux qui ne pourront pas être devant leur télévision, nous vous proposons de suivre le match en direct sur notre site. Rendez-vous sur la page du live pour vivre chaque action en temps réel et ne rien manquer de cette confrontation palpitante.

Les enjeux du match

Ce match est crucial pour les deux équipes dans leur quête de qualification. Une victoire permettrait de prendre une sérieuse option pour les huitièmes de finale. Les Anglais veulent confirmer leur statut de favoris du groupe, tandis que les Serbes cherchent à déjouer les pronostics.

Rappel des classements et calendrier

Pour suivre l'évolution des équipes et connaître les prochaines rencontres, consultez les classements des groupes et le calendrier de la compétition.

Ne manquez pas ce choc entre la Serbie et l’Angleterre, un match qui promet d’être riche en émotions et en rebondissements. Soyez au rendez-vous pour encourager votre équipe favorite !