Croatie - Albanie : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'Euro 2024 ?

Yoann Le Briand

Le coup d'envoi de l'Euro 2024 en Allemagne est donné et les passionnés de football attendent avec impatience chaque rencontre. Le match du groupe B entre la Croatie et l'Albanie s'annonce particulièrement intéressant. Pour ne rien manquer de cet événement sportif, voici toutes les informations essentielles.

Quand et où se joue le match ?

Le match Croatie - Albanie se déroulera le 19 juin 2024 à 15h à Hambourg. La ville portuaire accueillera les supporters des deux nations dans une ambiance qui promet d'être électrique. Hambourg, avec son célèbre stade Volksparkstadion, est prête à vibrer au rythme des cris de joie et des chants des supporters.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Les amateurs de football pourront suivre ce choc en direct et en exclusivité sur beIN Sport 1. Assurez-vous d'avoir votre abonnement à jour pour ne rien manquer des actions sur le terrain. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder le match en direct, vous pouvez toujours suivre le live du match sur notre site.

Pourquoi ce match est-il à ne pas manquer ?

La Croatie, avec son historique impressionnant de performances internationales, se trouve face à une équipe albanaise déterminée à prouver sa valeur sur la scène européenne. Les Vatreni, menés par Luka Modrić, seront les favoris, mais les Aigles albanais ne se laisseront pas intimider et chercheront à créer la surprise. Ce duel promet d'être un affrontement tactique intense, avec des moments de pur spectacle footballistique.

Comment se préparent les équipes ?

Les deux équipes ont eu des parcours différents pour arriver à cet Euro. La Croatie, forte de ses joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens, mise sur une combinaison d'expérience et de jeunesse pour aller loin dans le tournoi. De leur côté, les Albanais s'appuient sur une défense solide et un collectif soudé pour contrecarrer les plans de leurs adversaires. Leur préparation a été marquée par des matchs amicaux et des entraînements intensifs, visant à peaufiner chaque détail.

Les joueurs à suivre

Parmi les joueurs à suivre dans cette rencontre, on retrouve évidemment Luka Modrić, le maître à jouer croate, dont la vision du jeu et les passes millimétrées font des merveilles. Côté albanais, Myrto Uzuni, avec sa vitesse et son sens du but, pourrait bien créer des difficultés à la défense croate.

Programme TV et autres matchs

Pour ne rien manquer des autres rencontres et du calendrier complet de la compétition, consultez notre programme TV de diffusion des matchs et calendrier de la compétition. Restez également à jour avec les classements des groupes pour suivre l'évolution de chaque équipe.

Alors, préparez vos snacks, enfilez votre maillot de supporter et installez-vous confortablement pour un après-midi de football palpitant ! Que le meilleur gagne !