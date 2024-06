Écosse - Suisse : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024 ?

Euro - Groupe A

Yoann Le Briand

Après une première journée difficile pour l'Écosse, battue par l'Allemagne 5-1, et une performance convaincante de la Suisse, victorieuse de la Hongrie 3-1, ce match revêt une importance particulière. L'Écosse doit absolument redresser la barre pour espérer se qualifier pour la phase suivante, tandis que la Suisse cherchera à confirmer son bon début de tournoi et assurer sa place en huitièmes de finale.

Où et comment regarder le match ?

Pour ne rien manquer de cette rencontre, rendez-vous sur beIN Sport 1 à 21h. Vous pouvez également suivre le match en direct via notre page de live, qui vous fournira des commentaires en temps réel, des statistiques et des analyses.

Pourquoi ce match est-il crucial ?

L'Écosse : Ayant subi une lourde défaite face à l'Allemagne, les Écossais sont dos au mur. Une nouvelle défaite pourrait les éliminer prématurément de la compétition. Ils devront compter sur leur étoile montante, John McGinn, pour inspirer une performance héroïque.

La Suisse : Forte de sa victoire contre la Hongrie, la Suisse peut se qualifier pour les phases finales en cas de victoire. Le joueur clé à suivre sera Breel Embolo, auteur d'un doublé lors du premier match.

Le programme TV de l'Euro 2024

Pour ne rien manquer de l'Euro 2024, consultez notre programme TV complet, qui vous guidera à travers toutes les diffusions des matchs.

Classements et calendrier

Pour suivre l'évolution des groupes et rester informé sur le classement, rendez-vous sur notre page dédiée aux classements des groupes. De plus, pour connaître toutes les dates et horaires des matchs à venir, consultez notre calendrier de la compétition.