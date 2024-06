Euro 2024 : le Danemark défie l'Angleterre à Francfort

Euro - Groupe C

Yoann Le Briand

Historique des confrontations

Les deux équipes se sont déjà affrontées à 23 reprises depuis 1908, avec un bilan légèrement en faveur de l'Angleterre. La dernière rencontre remonte au 7 juillet 2021, lors des demi-finales de l'Euro 2020, où l'Angleterre s'était imposée 2-1 dans un match très disputé. Les souvenirs de ce match sont encore frais dans les mémoires des supporters danois et anglais, ajoutant une touche de revanche à cette nouvelle rencontre.

Parcours en phase de groupes

Lors de la première journée du groupe C, le Danemark a été tenu en échec par la Slovénie (1-1), un résultat qui laisse les Danois avec une envie de se racheter. De leur côté, les Anglais ont démarré leur campagne avec une victoire solide (1-0) contre la Serbie, montrant leur ambition de dominer ce groupe.

Un duel sous haute tension

L'Angleterre, dirigée par Gareth Southgate, arrive avec une équipe pleine de talents et d'expériences. Harry Kane, leur capitaine emblématique, sera à surveiller de près, tout comme les jeunes talents comme Jude Bellingham, qui continue d'impressionner à chaque match.

Le Danemark, quant à lui, mise sur une équipe équilibrée avec des joueurs clés comme Christian Eriksen, dont le retour au plus haut niveau après son incident cardiaque est une véritable inspiration. Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, espère que son équipe saura trouver les ressources nécessaires pour battre l'un des favoris du tournoi.

Les enjeux du match

Ce match est crucial pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour les phases finales. Une victoire pour l'Angleterre les mettrait en position de force pour finir en tête du groupe, tandis que le Danemark doit impérativement gagner pour rester dans la course et espérer une qualification.

Ce qu'il faut surveiller

Les performances individuelles : Harry Kane contre Simon Kjær sera un duel à suivre de près, tout comme celui entre Jude Bellingham et Christian Eriksen au milieu de terrain.

La tactique des entraîneurs : Les choix de Gareth Southgate et Kasper Hjulmand pourraient faire la différence dans ce match serré.

L'ambiance au stade : Avec une forte présence des supporters des deux équipes à Francfort, l'atmosphère promet d'être électrique.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui pourrait bien décider du sort de ce groupe C. Le coup d’envoi sera donné par l'arbitre portugais Artur Dias, et les yeux de toute l'Europe seront rivés sur ce choc au sommet entre le Danemark et l'Angleterre.

Rendez-vous le 20 juin à 18h00 pour un match qui promet d’être mémorable !