Espagne-Italie, la bataille pour la suprématie du groupe B

Un duel historique

L'Espagne et l'Italie se sont affrontées 37 fois depuis leur première rencontre en 1920. La rivalité entre ces deux nations est marquée par des matchs souvent serrés et intenses. La dernière confrontation a eu lieu le 15 juin 2023, lors des demi-finales de la Ligue des Nations A, où l'Espagne s'est imposée 2-1.

Statistiques des confrontations :

Victoires de l'Espagne : 13

Victoires de l'Italie : 11

Matchs nuls : 13

Historique des confrontations clés

2 septembre 1920 : Espagne - Italie 2-0 (Jeux olympiques d'été de 1920, Tournoi de consolation)

: Espagne - Italie 2-0 (Jeux olympiques d'été de 1920, Tournoi de consolation) 9 mars 1924 : Italie - Espagne 0-0 (Match amical)

: Italie - Espagne 0-0 (Match amical) 25 mai 1924 : Italie - Espagne 1-0 (Jeux olympiques d'été de 1924, Tour préliminaire)

: Italie - Espagne 1-0 (Jeux olympiques d'été de 1924, Tour préliminaire) 14 juin 1925 : Espagne - Italie 1-0 (Match amical)

: Espagne - Italie 1-0 (Match amical) 29 mai 1927 : Italie - Espagne 2-0 (Match amical)

: Italie - Espagne 2-0 (Match amical) 22 avril 1928 : Espagne - Italie 1-1 (Match amical)

: Espagne - Italie 1-1 (Match amical) 1er juin 1928 : Italie - Espagne 1-1 (Jeux olympiques d'été de 1928, Quart de finale)

: Italie - Espagne 1-1 (Jeux olympiques d'été de 1928, Quart de finale) 4 juin 1928 : Italie - Espagne 7-1 (Jeux olympiques d'été de 1928, Quart de finale, match à rejouer)

: Italie - Espagne 7-1 (Jeux olympiques d'été de 1928, Quart de finale, match à rejouer) 22 juin 1930 : Italie - Espagne 2-3 (Match amical)

: Italie - Espagne 2-3 (Match amical) 19 avril 1931 : Espagne - Italie 0-0 (Match amical)

: Espagne - Italie 0-0 (Match amical) 31 mai 1934 : Italie - Espagne 1-1 (Coupe du monde 1934, Quart de finale)

: Italie - Espagne 1-1 (Coupe du monde 1934, Quart de finale) 1er juin 1934 : Italie - Espagne 1-0 (Coupe du monde 1934, Quart de finale, match à rejouer)

: Italie - Espagne 1-0 (Coupe du monde 1934, Quart de finale, match à rejouer) 19 avril 1942 : Italie - Espagne 4-0 (Match amical)

: Italie - Espagne 4-0 (Match amical) 27 mars 1949 : Espagne - Italie 1-3 (Match amical)

: Espagne - Italie 1-3 (Match amical) 28 février 1959 : Italie - Espagne 1-1 (Match amical)

: Italie - Espagne 1-1 (Match amical) 13 mars 1960 : Espagne - Italie 3-1 (Match amical)

: Espagne - Italie 3-1 (Match amical) 21 février 1970 : Espagne - Italie 2-2 (Match amical)

: Espagne - Italie 2-2 (Match amical) 20 février 1971 : Italie - Espagne 1-2 (Match amical)

: Italie - Espagne 1-2 (Match amical) 25 janvier 1978 : Espagne - Italie 2-1 (Match amical)

: Espagne - Italie 2-1 (Match amical) 21 décembre 1978 : Italie - Espagne 1-0 (Match amical)

: Italie - Espagne 1-0 (Match amical) 12 juin 1980 : Italie - Espagne 0-0 (Euro 1980)

: Italie - Espagne 0-0 (Euro 1980) 14 juin 1988 : Espagne - Italie 0-1 (Euro 1988)

: Espagne - Italie 0-1 (Euro 1988) 9 juillet 1994 : Espagne - Italie 1-2 (Coupe du monde 1994, Quart de finale)

: Espagne - Italie 1-2 (Coupe du monde 1994, Quart de finale) 18 novembre 1998 : Italie - Espagne 2-2 (Match amical)

: Italie - Espagne 2-2 (Match amical) 29 mars 2000 : Espagne - Italie 2-0 (Match amical)

: Espagne - Italie 2-0 (Match amical) 28 avril 2004 : Italie - Espagne 1-1 (Match amical)

: Italie - Espagne 1-1 (Match amical) 27 mars 2008 : Espagne - Italie 1-0 (Match amical)

: Espagne - Italie 1-0 (Match amical) 22 juin 2008 : Espagne - Italie 0-0 (4-2 t.a.b) (Euro 2008, Quart de finale)

: Espagne - Italie 0-0 (4-2 t.a.b) (Euro 2008, Quart de finale) 10 août 2011 : Italie - Espagne 2-1 (Match amical)

: Italie - Espagne 2-1 (Match amical) 10 juin 2012 : Espagne - Italie 1-1 (Euro 2012)

: Espagne - Italie 1-1 (Euro 2012) 1er juillet 2012 : Italie - Espagne 0-4 (Euro 2012, Finale)

: Italie - Espagne 0-4 (Euro 2012, Finale) 27 juin 2013 : Espagne - Italie 0-0 (7-6 t.a.b) (Coupe des confédérations 2013, Demi-finale)

: Espagne - Italie 0-0 (7-6 t.a.b) (Coupe des confédérations 2013, Demi-finale) 5 mars 2014 : Espagne - Italie 1-0 (Match amical)

: Espagne - Italie 1-0 (Match amical) 24 mars 2016 : Italie - Espagne 1-1 (Match amical)

: Italie - Espagne 1-1 (Match amical) 27 juin 2016 : Italie - Espagne 2-0 (Euro 2016, Huitième de finale)

: Italie - Espagne 2-0 (Euro 2016, Huitième de finale) 6 octobre 2016 : Italie - Espagne 1-1 (Qualifications pour la Coupe du monde 2018)

: Italie - Espagne 1-1 (Qualifications pour la Coupe du monde 2018) 2 septembre 2017 : Espagne - Italie 3-0 (Qualifications pour la Coupe du monde 2018)

: Espagne - Italie 3-0 (Qualifications pour la Coupe du monde 2018) 6 juillet 2021 : Italie 1-1 (4-2 t.a.b) Espagne (Championnat d'Europe 2021)

: Italie 1-1 (4-2 t.a.b) Espagne (Championnat d'Europe 2021) 6 octobre 2021 : Italie - Espagne 1-2 (Nations League)

: Italie - Espagne 1-2 (Nations League) 15 juin 2023 : Espagne - Italie 2-1 (Nations League)

Parcours à l'Euro 2024

Les deux équipes ont débuté l'Euro 2024 de manière convaincante. Lors de la première journée du groupe B, l'Espagne a dominé la Croatie avec une victoire éclatante de 3-0, montrant une attaque percutante et une défense solide. De son côté, l'Italie a battu l'Albanie 2-1 dans un match plus disputé, confirmant son statut de prétendant sérieux au titre.

L'Espagne en pleine forme

L'équipe espagnole, dirigée par Luis de la Fuente, semble retrouver son meilleur niveau. Avec des joueurs comme Pedri, Ferran Torres et Ansu Fati, l'Espagne dispose d'un mélange de jeunesse et d'expérience capable de faire la différence. Leur victoire contre la Croatie a démontré leur capacité à contrôler le jeu et à être clinique devant le but.

L'Italie, toujours prête au combat

Les Italiens, sous la houlette de Roberto Mancini, continuent de montrer leur résilience et leur capacité à gagner des matchs difficiles. Avec des talents tels que Federico Chiesa, Nicolò Barella et Gianluigi Donnarumma, l'Italie a les atouts pour rivaliser avec n'importe quelle équipe. Leur victoire contre l'Albanie, bien que moins impressionnante, montre leur capacité à gérer la pression.

Les joueurs à suivre

Pedri (Espagne) : Le jeune milieu de terrain est la clé de voûte du jeu espagnol. Sa vision du jeu et sa capacité à créer des opportunités seront cruciales.

Federico Chiesa (Italie) : L'ailier italien est capable de débloquer les situations les plus compliquées grâce à sa vitesse et sa technique.

Les arbitres et le contexte

L'arbitre de la rencontre sera Slavko Vincic, connu pour son impartialité et son expérience dans les grandes compétitions internationales. Le match se déroulera dans l'ambiance électrique du Veltins-Arena, où les supporters des deux équipes joueront un rôle déterminant.

Prévisions et implications

Ce match pourrait bien décider du leader du groupe B, avec des conséquences directes pour les huitièmes de finale. Une victoire de l'Espagne les placerait en position idéale pour terminer en tête du groupe, tandis qu'une victoire italienne relancerait totalement la course à la qualification.

Espagne-Italie, un match à ne pas manquer, tant pour les passionnés de football que pour ceux qui aiment les grandes confrontations historiques. Soyez prêts pour une soirée de football mémorable !