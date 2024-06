Euro 2024 : Programme du 21 juin avec le duel France-Pays-Bas en tête d'affiche

Le match le plus attendu de cette journée est sans aucun doute le duel entre les Pays-Bas et la France. Se déroulant à Leipzig à 21h00, ce match promet des étincelles entre deux des meilleures équipes d'Europe. Les Bleus, champions du monde 2018, affrontent une équipe néerlandaise en pleine forme. Ce choc du Groupe D est crucial pour la qualification en phase finale. Ne manquez pas ce match, diffusé en direct sur M6 et beIN Sports 1. Suivez le match en direct ici.