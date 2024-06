Pologne - Autriche : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024 ?

Euro - Groupe D

Yoann Le Briand

Un duel crucial pour la survie

La Pologne et l'Autriche ont toutes deux connu des débuts difficiles dans ce tournoi. La Pologne, malgré un match courageux, s'est inclinée 2-1 face aux Pays-Bas. De son côté, l'Autriche a également trébuché, perdant 1-0 contre la France. Ce match représente donc une opportunité cruciale pour les deux équipes de rebondir et de rester dans la course pour la phase finale.

Pourquoi ne pas manquer ce match ?

Ce match promet d'être intense et plein de rebondissements. Voici quelques raisons de ne pas manquer cette confrontation :

La revanche en tête : Les deux équipes cherchent à redresser la barre après leurs défaites initiales. Attendez-vous à une bataille acharnée sur le terrain.

: Les deux équipes cherchent à redresser la barre après leurs défaites initiales. Attendez-vous à une bataille acharnée sur le terrain. Des joueurs à surveiller : La Pologne peut compter sur Robert Lewandowski, tandis que l'Autriche mise sur David Alaba pour faire la différence. Ces stars du football auront à cœur de briller.

: La Pologne peut compter sur Robert Lewandowski, tandis que l'Autriche mise sur David Alaba pour faire la différence. Ces stars du football auront à cœur de briller. L'enjeu des points : Avec zéro point en poche, une défaite pourrait signifier l'élimination anticipée pour l'une des deux équipes.

Où et quand regarder le match ?

Ne ratez pas cette rencontre décisive. Voici les détails pour suivre le match en direct :

Date : 21 juin 2024

: 21 juin 2024 Heure : 18h

: 18h Lieu : Berlin

: Berlin Chaîne de diffusion : beIN Sport 1

Pour ne manquer aucun match de l'Euro 2024, consultez notre programme TV de diffusion des matchs.

Suivez le match en direct

Vous pouvez également suivre le match en direct et consulter les commentaires en temps réel via notre page dédiée au live du match.

Restez informés sur le tournoi

Pour une vision complète de l'Euro 2024, n'hésitez pas à consulter les classements des groupes et le calendrier de la compétition.