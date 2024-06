Euro 2024 : La Slovaquie défie l'Ukraine pour une place en huitièmes

Euro - Groupe E

Yoann Le Briand

Ce match est particulièrement attendu pour plusieurs raisons. La Slovaquie, qui a créé la surprise en s'imposant face à la Belgique (1-0) lors de la première journée, cherchera à confirmer sa forme ascendante. De l'autre côté, l'Ukraine devra impérativement rebondir après sa lourde défaite contre la Roumanie (3-0). Une victoire est essentielle pour les deux équipes afin de maintenir leurs espoirs de qualification pour les phases finales.

Les précédents affrontements

Depuis 2014, la Slovaquie et l'Ukraine se sont rencontrées cinq fois, avec un bilan légèrement favorable à la Slovaquie. La dernière confrontation remonte au 16 novembre 2018, lors de la Ligue des nations B, où la Slovaquie a dominé l'Ukraine avec un score de 4-1. Ces précédents ajoutent une couche supplémentaire d'intérêt à cette nouvelle confrontation, chaque équipe connaissant bien les forces et faiblesses de l'autre.

Les forces en présence

Slovaquie

La Slovaquie, après sa victoire surprise contre la Belgique, aborde ce match avec une confiance accrue. L'équipe repose sur une défense solide et un milieu de terrain capable de se projeter rapidement vers l'avant. Milan Škriniar, le capitaine, sera un élément clé pour maintenir la discipline défensive, tandis que Ondrej Duda jouera un rôle crucial dans l'animation offensive de l'équipe.

Ukraine

Pour l'Ukraine, l'objectif est clair : rebondir après la défaite contre la Roumanie. L'équipe de Ruslan Malinovskyi et Andriy Yarmolenko devra montrer plus de cohésion et d'efficacité devant le but. L'entraîneur devra trouver la formule pour solidifier la défense et offrir plus de soutien aux attaquants.

Les enjeux du match

Ce match est crucial pour les deux équipes. Une victoire de la Slovaquie pourrait quasiment assurer leur qualification pour les huitièmes de finale, tandis qu'une défaite pour l'Ukraine compromettrait sérieusement leurs chances de poursuivre l'aventure. Les spectateurs peuvent s'attendre à un match intense et disputé, où chaque erreur pourrait coûter cher.

Où et quand suivre le match

Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre anglais Michael Oliver à 15h00. Pour ne rien manquer de cette rencontre palpitante, rendez-vous sur notre programme TV de diffusion des matchs.

En savoir plus sur l'Euro 2024

Pour suivre l'évolution des équipes dans le tournoi, consultez les classements des groupes et le calendrier de la compétition. Ne manquez pas non plus les autres matchs du jour pour rester à jour avec toutes les actions de l'Euro 2024.