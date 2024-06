Groupe D : Pologne - Autriche, un duel décisif à Berlin

Euro - Groupe D

Yoann Le Briand

Ce match, programmé à 18h00, promet d'être riche en rebondissements et en émotions. Voici un aperçu détaillé de ce choc footballistique.

Un historique de confrontations équilibrées

Depuis leur première rencontre en 1935, la Pologne et l'Autriche se sont affrontées à 10 reprises. Les statistiques montrent un équilibre certain entre les deux équipes, avec des victoires et des nuls se répartissant équitablement. Leur dernier face-à-face, lors des qualifications pour l'Euro 2020, s'était soldé par un match nul (0-0) le 9 septembre 2019. Ces données suggèrent que le match à venir pourrait être tout aussi serré et disputé.

Les enjeux du match

La Pologne et l'Autriche cherchent à rebondir après leurs défaites respectives lors de la première journée du groupe D. La Pologne, battue par les Pays-Bas (2-1), et l'Autriche, défaite par la France (1-0), sont dans l'obligation de performer pour espérer continuer l'aventure. Cette rencontre est donc cruciale pour les deux formations qui souhaitent garder leurs chances de qualification intactes.

Pologne : Une réaction attendue

Sous la houlette de leur entraîneur, la Pologne doit impérativement montrer un meilleur visage que lors de leur première sortie. Les attentes reposent particulièrement sur Robert Lewandowski, la star incontestée de l'équipe, qui devra mener ses coéquipiers à la victoire. Les Polonais ont besoin de retrouver leur solidité défensive et d'améliorer leur efficacité offensive pour venir à bout des Autrichiens.

Autriche : Un défi à relever malgré l'absence de David Alaba

L'Autriche, de son côté, espère tirer profit de sa prestation solide face à la France, même sans son capitaine emblématique David Alaba, blessé et absent pour ce match crucial. Les autres leaders de l'équipe devront prendre le relais pour compenser cette absence de taille. La discipline défensive et la capacité à contrôler le milieu de terrain seront des éléments clés pour les Autrichiens, qui devront également améliorer leur efficacité offensive pour menacer la défense polonaise.

L'arbitrage sous l'œil de Umut Meler

L'arbitre turc Umut Meler sera chargé de superviser cette rencontre. Connu pour sa rigueur et son impartialité, Meler aura la responsabilité de maintenir l'ordre et de s'assurer que le jeu reste fluide et équitable.

Suivez l'Euro 2024 en détail

Pour ne rien manquer de cette confrontation et des autres matchs de la compétition, retrouvez toutes les informations sur :

Préparez-vous pour un match intense entre la Pologne et l'Autriche, deux équipes déterminées à se relancer dans cette compétition prestigieuse. Soyez au rendez-vous ce 21 juin à 18h00 sur beIN Sport 1 pour vivre cet affrontement palpitant en direct de Berlin !