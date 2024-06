Turquie - Portugal : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024 ?

Euro 2024

Yoann Le Briand

La Turquie arrive avec confiance après une victoire convaincante 3-1 contre la Géorgie lors de leur premier match du groupe. De l'autre côté, le Portugal a su montrer sa résilience en battant la République Tchèque 2-1. Ces résultats mettent les deux équipes en bonne posture pour un match qui pourrait bien décider de leur avenir dans la compétition.

Comment suivre le match Turquie - Portugal ?

Pour ne rien manquer de cette rencontre, rendez-vous le 22 juin 2024 à 18h sur beIN Sport 1. Vous pouvez également suivre le live du match sur notre site pour des commentaires en direct et des mises à jour minute par minute.

Le programme TV de l'Euro 2024

Classements et calendrier de la compétition

Un match à ne pas manquer

La rencontre entre la Turquie et le Portugal s'annonce intense et pleine de suspense. Avec des joueurs talentueux de part et d'autre, ce match pourrait bien être l'un des moments forts de cet Euro 2024. Préparez vos snacks, installez-vous confortablement et profitez du spectacle !