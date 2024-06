Suisse - Allemagne : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024 ?

Euro - Groupe A

Yoann Le Briand

Rendez-vous à 21h pour un match qui promet d'être palpitant, diffusé en direct sur M6 et beIN Sport 1.

Les enjeux du match

Alors que l'Allemagne est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, elle souhaite consolider sa première place dans le groupe A. De leur côté, les Suisses doivent au moins décrocher un match nul pour s'assurer une place dans la phase suivante. Autant dire que les Helvètes joueront leur va-tout pour ne pas rentrer prématurément à la maison.

Où et quand regarder le match ?

Ne ratez pas ce choc du groupe A, qui se déroulera à Francfort, le 23 juin 2024 à 21h. Pour suivre ce match en direct, deux options s'offrent à vous :

M6 pour une diffusion en clair accessible à tous.

Le point sur les équipes

L'Allemagne, hôte de la compétition, a montré une forme éclatante et une envie de briller devant son public. La Mannschaft veut terminer cette phase de groupes en beauté et envoyer un message fort à ses futurs adversaires. Quant à la Suisse, l'équipe dirigée par Murat Yakin doit démontrer son caractère et sa capacité à gérer la pression dans ce type de rencontres décisives.

Statistiques et performances

Les Allemands n'ont cessé d'impressionner depuis le début du tournoi, enchaînant les victoires avec une attaque prolifique. De leur côté, les Suisses ont alterné le bon et le moins bon, mais restent des adversaires coriaces capables de renverser des montagnes.

Liens utiles pour suivre le match

Pour ne rien manquer de cette rencontre cruciale, suivez notre live du match. Consultez également les classements des groupes et le calendrier de la compétition pour rester informé de tous les enjeux de cet Euro 2024.

Préparez-vous pour une soirée de football intense et ne manquez pas ce rendez-vous entre la Suisse et l'Allemagne. Allez-vous voir l'Allemagne continuer sa marche triomphale ou la Suisse décrocher son ticket pour les huitièmes de finale ? Réponse le 23 juin à 21h !