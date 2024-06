Croatie - Italie : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'UEFA Euro 2024 ?

Media

Yoann Le Briand

Pour ne rien manquer de ce choc, voici tout ce que vous devez savoir sur l'horaire et les chaînes de diffusion.

Un match crucial pour les deux équipes

La tension monte alors que la phase de groupes touche à sa fin. L'Italie, actuellement deuxième du groupe B, doit absolument confirmer sa performance après une victoire 2-1 contre l'Albanie et une défaite 1-0 face à l'Espagne. De son côté, la Croatie n'a plus le droit à l'erreur après un lourd revers 3-0 contre l'Espagne et un match nul 2-2 face à l'Albanie.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Pour ne rien rater de ce duel palpitant, rendez-vous le 24 juin 2024 à 21h. Le match sera diffusé sur beIN Sport 1 et TF1. Prévoyez vos chips et votre boisson préférée, installez-vous confortablement, et profitez du spectacle !

Les enjeux du match

Ce match pourrait bien décider de l'avenir de ces deux équipes dans la compétition. Avec l'Espagne en tête du groupe, l'Italie doit s'assurer une victoire pour sécuriser sa place en phase éliminatoire. Pour la Croatie, c'est une question de survie dans ce tournoi, après un début difficile.

Où en sont les équipes ?

Italie : Victoire 2-1 contre l'Albanie, défaite 1-0 contre l'Espagne.

Victoire 2-1 contre l'Albanie, défaite 1-0 contre l'Espagne. Croatie : Défaite 3-0 contre l'Espagne, match nul 2-2 contre l'Albanie.

