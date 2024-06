Euro 2024 : L'Albanie face à l'Espagne, le match de la dernière chance !

Euro - Groupe B

Yoann Le Briand

Ce duel, qui s'annonce passionnant, opposera une équipe espagnole en pleine forme à une équipe albanaise en quête de qualification pour les huitièmes de finale.

Enjeux du match

L'Espagne domine actuellement le groupe avec deux victoires impressionnantes contre la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0). Les Espagnols arrivent en confiance et déterminés à poursuivre leur série victorieuse. En revanche, l'Albanie joue sa survie dans la compétition. Avec une seule victoire nécessaire pour espérer une qualification, les Albanais donneront tout pour renverser les pronostics.

Historique des confrontations

Depuis 1935, les deux équipes se sont affrontées dix fois. L'Espagne a souvent eu le dessus, mais leur dernière rencontre en qualifications pour l'Euro 2020 s'était soldée par un match nul (0-0). Plus récemment, en mars 2022, l'Espagne l'a emporté 2-1 lors d'un match amical. Cet historique montre une nette domination espagnole, mais l'Albanie a déjà prouvé qu'elle pouvait surprendre.

Compositions probables des équipes

Voici les compositions d'équipes probables pour ce match crucial :

Albanie :

Gardien : Strakosha

Défenseurs : Djimsiti, Balliu, Ismajli, Mitaj

Milieux : Laci, Bajrami, Ramadani, Asllani

Attaquants : Seferi, Broja

Espagne :

Gardien : Raya

Défenseurs : Laporte, Grimaldo, Vivian

Milieux : Navas, Olmo, Merino, Zubimendi

Attaquants : Joselu, Oyarzabal, Torres

Les clés du match

Pour l'Albanie, la solidité défensive et l'efficacité en contre-attaque seront cruciales. La performance du gardien Strakosha et de l'attaquant Broja pourrait faire la différence. Côté espagnol, la maîtrise du milieu de terrain et la capacité à concrétiser les occasions seront déterminantes. Les talents d'Oyarzabal et Torres en attaque seront particulièrement scrutés.

Statistiques et faits marquants

Espagne : En tête du groupe avec 6 points, une différence de buts de +4, et aucune défaite jusqu'à présent.

: En tête du groupe avec 6 points, une différence de buts de +4, et aucune défaite jusqu'à présent. Albanie : Une victoire et une défaite, avec une différence de buts de -1.

: Une victoire et une défaite, avec une différence de buts de -1. Dernière rencontre : Espagne 2-1 Albanie (Match amical, 26 mars 2022).

Où suivre le match

