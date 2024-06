Dernière chance pour la Croatie : l'Italie en obstacle décisif

Euro - Groupe B

Yoann Le Briand

Ce match promet d'être un spectacle enivrant, opposant deux des équipes les plus talentueuses et historiques du football européen. Voici tout ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi.

Un rendez-vous crucial

Les deux équipes se sont déjà rencontrées à neuf reprises depuis 1942, la dernière confrontation s'étant soldée par un match nul 1-1 lors des qualifications pour l'Euro 2016. La Croatie et l'Italie se disputent des points essentiels pour espérer une qualification en phase finale. Avec une Espagne dominatrice dans le groupe après ses victoires contre ces deux équipes, chaque point compte pour accéder aux huitièmes de finale.

Les compositions probables

Croatie : une formation expérimentée

Gardien : Livakovic

: Livakovic Défense : Erlic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo

Milieu de terrain : Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic

Attaque : Kramaric, Budimir

Italie : un mélange de jeunesse et d'expérience

Gardien : Donnarumma

: Donnarumma Défense : Darmian, Bastoni, Di Lorenzo, Calafiori, Cambiaso

Milieu de terrain : Cristante, Jorginho, Barella

Attaque : Chiesa, Retegui

Historique des confrontations

Depuis leur premier match en 1942, la Croatie et l'Italie ont toujours offert des duels serrés et intenses. Avec quatre victoires pour l'Italie, trois pour la Croatie et deux matchs nuls, l'équilibre est presque parfait. Les supporters des deux camps attendent un match où chaque détail peut faire la différence.

Les enjeux du match

L'Italie vient de battre l'Albanie 2-1, mais a été freinée par l'Espagne avec une défaite 1-0. La Croatie, quant à elle, a connu un début difficile avec un nul 2-2 contre l'Albanie et une lourde défaite 3-0 face à l'Espagne. Une victoire est impérative pour rester dans la course aux huitièmes de finale.

Statistiques et faits marquants

Modric sera sans doute le joueur clé pour la Croatie, apportant son expérience et sa vision du jeu exceptionnelle.

sera sans doute le joueur clé pour la Croatie, apportant son expérience et sa vision du jeu exceptionnelle. Donnarumma , le gardien italien, est un mur presque infranchissable, mais pourra-t-il résister à la pression croate ?

L'arbitrage sera assuré par Danny Makkelie, un arbitre réputé pour sa rigueur et son impartialité.

Où suivre le match ?

Le match sera diffusé en direct sur TF1 et beIN Sports 1. Pour ceux qui veulent suivre l'intégralité des matchs de l'Euro 2024, ne manquez pas de consulter le programme TV de diffusion des matchs.

