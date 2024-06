Berlin en effervescence pour le choc Pays-Bas - Autriche !

Euro - Groupe D

Yoann Le Briand

Ce duel promet d'être intense, les deux équipes ayant des objectifs clairs pour cette rencontre décisive de l'Euro 2024.

Les enjeux du match

Les Pays-Bas, leaders du groupe D avec 4 points, visent à consolider leur place en tête du classement et à s'assurer une qualification directe pour les huitièmes de finale. L'Autriche, actuellement troisième avec 3 points, doit absolument gagner pour espérer passer à la phase suivante sans dépendre des autres résultats. Cette rencontre est donc déterminante pour les deux équipes.

Historique des confrontations

Les Pays-Bas et l'Autriche se sont affrontés 19 fois depuis 1912. Les Néerlandais dominent largement les confrontations avec 10 victoires contre 6 pour les Autrichiens et 3 matchs nuls. Leur dernier duel, lors de l'Euro 2021, s'est soldé par une victoire 2-0 des Pays-Bas. Ces statistiques offrent un léger avantage psychologique aux hommes de Ronald Koeman.

Les compositions probables

Pays-Bas

Gardien : Justin Bijlow

: Justin Bijlow Défenseurs : Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind

: Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind Milieux de terrain : Frenkie de Jong, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum

: Frenkie de Jong, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum Attaquants : Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo

Autriche

Gardien : Heinz Lindner

: Heinz Lindner Défenseurs : Stefan Lainer, David Alaba, Philipp Lienhart, Andreas Ulmer

: Stefan Lainer, David Alaba, Philipp Lienhart, Andreas Ulmer Milieux de terrain : Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer

: Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer Attaquants : Marko Arnautović, Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner

Statistiques et tendances

Pays-Bas : Avec 4 points en deux matchs, les Néerlandais affichent une solide défense n'ayant encaissé qu'un seul but. Leur attaque est menée par un Memphis Depay en grande forme.

: Avec 4 points en deux matchs, les Néerlandais affichent une solide défense n'ayant encaissé qu'un seul but. Leur attaque est menée par un Memphis Depay en grande forme. Autriche : L'Autriche, malgré une défaite contre la France, a montré une belle combativité en battant la Pologne. Ils comptent sur l'expérience de Marko Arnautović pour faire la différence.

Optimisation pour Google Discover

Pour nos lecteurs avides de suivre tous les matchs et les classements en temps réel, n'oubliez pas de consulter notre calendrier de la compétition et les classements des groupes. Pour connaître les heures de diffusion des rencontres, visitez notre programme TV. Vous pouvez également suivre les autres matchs du jour.

L'arbitre du match

Le Slovaque Ivan Kruzliak sera aux commandes de cette rencontre. Connu pour sa rigueur et son impartialité, Kruzliak a déjà officié plusieurs rencontres de haut niveau dans cette compétition.

Conclusion

Ce match entre les Pays-Bas et l'Autriche s'annonce passionnant et déterminant pour la suite de l'Euro 2024. Avec des enjeux importants pour les deux équipes, les supporters peuvent s'attendre à une rencontre intense et riche en émotions. Rendez-vous à 18h00 au Stade Olympique de Berlin pour ne rien manquer de cette confrontation palpitante !

Pour plus d'informations et pour suivre l'actualité de l'Euro 2024, restez connectés sur euro2024-foot.net.