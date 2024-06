Angleterre - Slovénie : Dernière journée cruciale pour le groupe C

Euro - Groupe C

Yoann Le Briand

Ce mardi 25 juin 2024, à 21h00, le coup d'envoi sera donné au Stade de Cologne par l'arbitre français Clément Turpin. Plongeons dans les détails de cette rencontre cruciale du groupe C.

Un enjeu majeur pour le groupe C

Avec 4 points, l'Angleterre occupe la première place du groupe C, suivie du Danemark et de la Slovénie avec 2 points chacun, et de la Serbie avec 1 point. Hormis l'Angleterre, aucune équipe n'est encore qualifiée ni éliminée, rendant cette dernière journée décisive pour la suite de la compétition.

Les compositions probables

Angleterre

Gardien : Jordan Pickford

: Jordan Pickford Défenseurs : Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw

: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw Milieux de terrain : Declan Rice, Kalvin Phillips, Jude Bellingham

: Declan Rice, Kalvin Phillips, Jude Bellingham Attaquants : Harry Kane (C), Raheem Sterling, Bukayo Saka

Slovénie

Gardien : Jan Oblak (C)

: Jan Oblak (C) Défenseurs : Petar Stojanović, Miha Blažič, Jaka Bijol, Gregor Sikošek

: Petar Stojanović, Miha Blažič, Jaka Bijol, Gregor Sikošek Milieux de terrain : Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Benjamin Verbič

: Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Benjamin Verbič Attaquants : Josip Iličić, Andraž Šporar, Benjamin Šeško

Chaînes TV de diffusion

Le match sera diffusé en direct sur M6 et beIN Sports 1. Pour ne rien manquer de cette rencontre, consultez le programme TV complet des matchs.

Un historique de confrontations serré

Depuis 2010, Angleterre et Slovénie se sont affrontées cinq fois, avec un bilan légèrement favorable aux Anglais. Leur dernière rencontre, le 5 octobre 2017, s'était soldée par une victoire de l'Angleterre 1-0 lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Cette statistique montre que chaque confrontation entre ces deux équipes est souvent très disputée.

Les clés du match

Angleterre

L'Angleterre, forte de son expérience internationale et de ses stars évoluant en Premier League, devra jouer avec son style offensif et rapide pour déstabiliser la défense slovène. Harry Kane sera, comme toujours, un élément clé à surveiller, capable de changer le cours du match à tout moment.

Slovénie

La Slovénie, bien que moins titrée, possède des atouts indéniables avec des joueurs de la trempe de Jan Oblak et Josip Iličić. Leur stratégie reposera probablement sur une défense solide et des contre-attaques rapides, profitant de la moindre erreur anglaise pour marquer.

Ce match entre l'Angleterre et la Slovénie s'annonce passionnant et déterminant pour la qualification en phase finale de l'Euro 2024. Pour suivre cette journée décisive, consultez les matchs du jour, les classements des groupes et le calendrier de la compétition.

Ne manquez pas cette confrontation captivante ce soir à 21h00.