Euro 2024 : les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Equipe de France

Yoann Le Briand

Avant même de jouer contre la Pologne mardi à 18 heures, les Bleus ont sécurisé leur place en huitièmes de finale suite à la défaite de l'Albanie contre l'Espagne. La Hongrie (groupe A), avec trois points, et l'Albanie (groupe B), avec un seul point, finiront toutes deux troisièmes de leurs groupes respectifs. Même si la France venait à perdre contre la Pologne et terminait troisième, elle possède déjà quatre points, garantissant ainsi sa qualification parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Une victoire contre la Pologne

Si la France bat la Pologne, les Bleus garantiront une place parmi les deux premiers du groupe D. La position exacte dépendra de la performance des Pays-Bas contre l’Autriche. Actuellement, les Néerlandais ont une meilleure attaque avec 2 buts marqués contre 1 pour la France. Si les Pays-Bas ne gagnent pas, la France pourrait terminer première.

Un match nul

En cas de match nul entre la France et la Pologne, les Bleus totaliseront 5 points (1 victoire et 2 nuls) et ne pourront être surpassés que par une seule équipe : soit les Pays-Bas, soit l’Autriche, qui se rencontreront lors de la troisième journée. Ainsi, la France sera assurée de terminer parmi les deux premiers. Si les deux matchs se terminent également par des nuls, le classement final dépendra du nombre de buts marqués par chaque équipe. Si les Pays-Bas perdent ou font match nul, la France pourrait finir première.

Une défaite minimale

En cas de défaite de la France, une victoire des Pays-Bas serait nécessaire pour que l’Autriche reste derrière la France au classement, la Pologne étant déjà éliminée. Si l’Autriche l’emporte, la France pourrait terminer troisième si elle encaisse plus de buts que les Pays-Bas. Néanmoins, les joueurs de Didier Deschamps sont assurés de se classer parmi les quatre meilleurs troisièmes (sur six).