France - Pologne, à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de l'Euro 2024 ?

Media

Yoann Le Briand

Si vous êtes impatient de suivre cette rencontre, voici toutes les informations nécessaires pour ne rien manquer de ce match crucial.

À quelle heure et où regarder France - Pologne ?

Le match du groupe D entre la France et la Pologne se déroulera le 25 juin 2024 à 18h, dans le magnifique stade de Dortmund. Pour les fans qui souhaitent suivre ce choc en direct, il sera diffusé sur TF1 et beIN Sport 1. Préparez vos popcorns et installez-vous confortablement !

Un enjeu majeur pour les deux équipes

Ce match s'annonce particulièrement décisif pour la suite de la compétition. La France, après une victoire contre l'Autriche, n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre les Pays-Bas, qui cherche à confirmer sa place en tête du groupe. De leur côté, les Polonais ont connu des débuts difficiles avec une défaite 2-1 face aux Pays-Bas et un revers 3-1 contre l'Autriche. La Pologne est dores et déjà éliminée du tournoi.

Le point sur le classement et les résultats du groupe D

Après deux journées, le classement du groupe D est le suivant :

Pays-Bas : 4 points

France : 4 points

Autriche : 3 points

Pologne : 0 point

Les Pays-Bas ont commencé en battant la Pologne 2-1, avant de faire match nul 0-0 contre la France. L'Autriche, de son côté, a perdu 1-0 contre la France mais a rebondi avec une victoire 3-1 face à la Pologne. Ce match France - Pologne pourrait bien redistribuer les cartes au sein du groupe.

Comment suivre tous les matchs de l'Euro 2024 ?

Pour ne rien manquer des autres rencontres de l'Euro 2024, consultez notre programme TV de diffusion des matchs. Vous pouvez également suivre le live du match France - Pologne et rester à jour avec les classements des groupes et le calendrier de la compétition.

Rendez-vous donc le 25 juin à 18h pour un match qui s'annonce palpitant ! Allez les Bleus !