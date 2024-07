L'Espagne triomphe à l'Euro 2024 : les larmes anglaises coulent encore

Euro 2024

Yoann Le Briand

Dès les premières minutes, l'Espagne a montré sa supériorité tactique et technique. Les hommes de Luis de la Fuente ont dominé la possession du ballon, imposant un rythme effréné que les Anglais ont eu du mal à suivre. La Roja a ouvert le score grâce à Nico Williams à la 47ème minute, un but qui a donné le ton pour le reste de la seconde période.

Malgré les tentatives de Harry Kane et ses coéquipiers, la défense espagnole, orchestrée par Aymeric Laporte, est restée imperméable avant que Palmer n'égalise à la 73ème. Un second but signé Oyarzabal à la 86ème minute a scellé le sort du match, laissant les supporters anglais dans la désillusion.

Les raisons de la défaite anglaise

Pour l'Angleterre, ce match était l'occasion rêvée de mettre fin à une longue attente de succès européen. Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à leur défaite. La fatigue accumulée après une demi-finale éprouvante contre les Pays-Bas a certainement joué un rôle. De plus, le manque de réalisme devant le but a coûté cher aux Three Lions, avec plusieurs occasions nettes manquées.

Une fête espagnole à Berlin

Pour les Espagnols, cette victoire est une confirmation de leur retour au sommet du football européen. Après une décennie marquée par des hauts et des bas, l'Espagne retrouve enfin les sommets. Les célébrations à Berlin ont été grandioses, avec des milliers de supporters espagnols envahissant les rues pour fêter ce succès.

Un avenir prometteur pour la Roja

Cette victoire est également le signe d'un avenir prometteur pour l'équipe espagnole. Avec une génération de talents comme Pedri, Lamine Yamal et Damian Ruiz, l'Espagne semble bien équipée pour dominer le football européen dans les années à venir. de la Fuente a su créer une alchimie parfaite entre les jeunes espoirs et les joueurs expérimentés, une recette gagnante qui a porté ses fruits à l'Euro 2024.

L'Angleterre doit encore attendre

Pour l'Angleterre, cette défaite est un coup dur. Les supporters des Three Lions devront encore attendre pour voir leur équipe soulever un trophée européen. Cependant, tout n'est pas perdu. Avec des talents comme Phil Foden, Bukayo Saka et Declan Rice, l'avenir s'annonce également prometteur pour les Anglais. Gareth Southgate et ses hommes devront tirer les leçons de cette défaite et revenir plus forts pour les prochaines compétitions.

En route pour le Mondial 2026

L'attention se tourne désormais vers le Mondial 2026. Les équipes devront rapidement se remettre de leurs émotions et commencer à préparer cette nouvelle échéance. Pour l'Espagne, il s'agira de confirmer leur statut de champions d'Europe. Pour l'Angleterre, l'objectif sera clair : mettre fin à une attente qui dure depuis 1966.